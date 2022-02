IL POUSSA CAFE @DIRITTI@ DISPACCIO DEL 11 FEBBRAIO

La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti.

Inumano accelerare la morte degli anziani con meno mezzi

Qui il Pontefice lascia il discorso preparato e aggiunge una sottolineatura su un “problema sociale”, l’ “accelerare la morte degli anziani”, soprattutto quelli con pochi mezzi economici:

Si danno meno medicine rispetto a quelle di cui avrebbero bisogno, e questo è disumano: questo non è aiutarli, questo è spingerli più presto verso la morte. E questo non è umano né cristiano. Gli anziani vanno curati come un tesoro dell’umanità: sono la nostra saggezza. E se non parlano, e se sono senza senso, ma sono il simbolo della saggezza umana. Accarezzare un anziano ha la stessa speranza che accarezzare un bambino, perché l’inizio della vita e la fine è un mistero sempre, un mistero che va rispettato, accompagnato, curato. Amato. (PAPA FRANCESCO)