MONTAGNA VDA: Tête de Cou partenza da Donnas

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

E’ uscito il mio libro “Camminare d’inverno” e pertanto abbiamo pensato che quest’inverno vi presenteremo alcuni itinerari.

Di ogni itinerario ci sarà una breve descrizione, alcuni dati tecnici e la possibilità di vedere un breve video di immagini di alcuni minuti per evidenziare le caratteristiche.

Tête de Cou partenza da Donnas

Salita ripida ma in pieno sole che segue il Cammino Balteo. Data l'esposizione al sole e le tante rocce è da effettuare in giornate non troppo calde.

Dal colle si prosegue lungo l'ampio costone sino al dosso di vetta da dove, con una piccola discesa verso ovest, si ha una vista "a picco" sul forte di Bard.

Da ammirare la bella mulattiera. Se si organizza l'escursione con due auto è possibile scendere nel versante di Arnad e percorrere completamente la tappa del Cammino Balteo.



DATI TECNICI giallo

Partenza: Frazione Albard di Donnas (611 m)

Difficoltà: E

Periodo: ottobre, novembre e febbraio, marzo

Dislivello salita: 850 m

Dislivello discesa: 850 m

Lunghezza totale: 10.900 m

Tempi: 4h 15'

Segnavia salita: 6, CB3, 1

Segnavia discesa: CB3, 1, s.n.

Tratti esposti: alcuni

Tutti i dettagli del percorso li trovate nel libro.

Il video del percorso:

https://youtu.be/jQ5ldyX7t3w