IL POUSSA CAFE @CONFLITTO DI INTERESSI@ DISPACCIO DEL 10 FEBBRAIO

C'è un partito che da anni è al centro di polemiche per presunti conflitti di interesse tra il suo capo ed i provvedimenti legislativi. Dal centro il conflitto di interessi si è spostato in piazza Deffeyes dove con un question time il consigliere di opposizione del gruppo misto Mauro Baccega, uscito dall'Uv ed eletto in Pour l'Autonomie e oggi in Forza Italia, ha chiesto la "sospensione delle procedure di esecuzione immobiliare nei confronti degli amministratori regionali coinvolti" così come "era stata prospettata a suo tempo. Baccega è uno dei condannati dalla Corte dei Conti a risarcire la Regione per via dei finanziamenti al casino

La Regione non può chiedere di bloccare le esecuzioni immobiliari dopo la condanna della Corte dei conti sul casinò perché aprirebbe un conflitto d'interessi: "La Giunta regionale ha dato mandato ad un legale per l'esecuzione della sentenza della Corte dei conti, - spiega in Consiglio regionale il presidente regionale Erik Lavevaz - eventuali disposizioni che la Giunta andasse ad impartire all'avvocatura, o meglio, al suddetto legale, andrebbero in conflitto col mandato che è stato conferito al legale stesso".

Nemmeno il dudore di far presentare l'interpello da una consigliere senza pendenze.