Le Dindon est une pièce qui confronte le désir au couple, qui amène sur le champ des possibles de l’aventure amoureuse, de l’infidélité. Tous les personnages en sont là, certains sans aucun scrupule, et d’autres s’interrogeant, tentés, hésitants. L’intrigue est basée sur la loi du talion. Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour savoir qui sera finalement le « dindon de la farce ».

Le Dindon mis en scène et adapté par Anthony Magnier avec les comédiens de sa compagnie Viva, dont c’est la 19e création, est un cas assumé de vaudeville, mené à un train d’enfer. Les protagonistes courent et virevoltent et le rire est au rendez- vous.

Au cours des créations, le travail de la Compagnie Viva s’est affiné, précisé et centré sur les textes de répertoire avec la volonté d’en casser les codes classiques pour en révéler un discours qui puisse résonner avec le spectateur d’aujourd’hui. Chaque création fait l’objet en amont d’un travail d’adaptation du texte, d’une réflexion autour du vocabulaire et de sa transmission au public contemporain.

Le Dindon

de Georges Feydeau

mise en scène, adaptation et scénographie Anthony Magnier

assistante mise en scène Cécile Mathieu

avec

Anthony Magnier

Xavier Martel

Laurent Paolini

Julien Renon

Magali Genoud

Delphine Cogniard

Marie Le Cam ou Sandrine Moaligou

jeudi 17 février 2022, à 20h30

Théâtre Splendor, Aosta