Festeggia San Valentino in Valle d’Aosta: una giornata tra le nostre montagne con la persona che ami

Per San Valentino l'aperitivo sul punto più alto d’Italia. Una giornata sul Monte Bianco con la persona che ami. Il giorno da trascorrere con la persona che ami, brindando al vostro amore sul punto più alto d’Italia a Punta Helbronner. Regala la Romantic Experience per un'ascesa fino a 3.466 m. e un aperitivo in quota per due persone ammirando il Monte Bianco da un punto di vista privilegiato. Un brindisi per suggellare l’amore al cospetto del Monte Bianco. Il 14 febbraio lo skyway sarà aperto dalle 8:30 fino alle 15:30. Per info e prenotazioni sarà sufficiente collegarsi al sito: www.montebianco.com

Dal romanticismo delle alte vette passiamo ora alla magia della storia. I siti culturali e i castelli valdostani sono romantici tutto l’anno, ma il giorno di San Valentino sono anche convenienti. Tariffe ridotte per le coppie in occasione della festa degli innamorati e apertura straordinaria dei siti normalmente chiusi il lunedì

SITI ARCHEOLOGICI

AOSTA:

• Area megalitica

• Chiesa paleocristiana di San Lorenzo

• Criptoportico forense

• Teatro Romano

CASTELLI

• Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean

• Castello di Issogne

• Castello di Verrès

• Castello Gamba di Châtillon

• Castello di Fénis

• Castello Reale di Sarre

• Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre

Nel pomeriggio del giorno di San Valentino una carrozza ti accompagnerà per le vie del centro e ti permetterà di passare dei momenti speciali con il/la tuo/tua partner, suggellando il vostro amore e facendovi ammirare degli incantevoli paesaggi! Partenza dei tour dalla piazzetta del Planibel (loc. Entrèves) alle ore 15:00. Attività gratuita per le coppie.

