LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... FRANCIA O SPAGNA PURCHÉ SE MAGNA

Dentro a Eataly campeggia la scritta:” LA VITA È TROPPO BREVE PER MANGIARE E BERE MALE”.

A parte un immediato gesto scaramantico che ti aiuti ad uscire vivo dal gran bazar enogastronomico, subito dopo cominci a farti delle domande. E se la vita fosse lunga? (Non scendiamo poi ulteriormente nel discorso su quando si può definire breve e quando lunga altrimenti si finisce a dover chiederlo a Cacciari che sa tutto).

Se la vita fosse lunga andrebbe benissimo mangiare e bere male? Io, per esempio, egoisticamente, non sarei già dell’idea.

Ma mangiare e bere bene costa molto di più che mangiare e bere male. Per qualcuno, non pochi mi risulta, sarebbe anche solo sufficiente mangiare e bere male pur di mangiare e bere n’importe quoi.

A questi ultimi, e temo di non sbagliare , sembra che la vita sia anche troppo lunga.