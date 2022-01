LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... PER NON DIMENTICARE MAI

Il 2022 porta con sé la ricorrenza del centenario della infausta marcia su Roma.

Per questo, periodicamente, pubblicherò un disegno del grande Bernardo Leporini il quale, tra il 1943 e il 1945, in clandestinità, realizzò una serie di capolavori satirici, amarissimi, sul nazi-fascismo che vennero poi pubblicati dal Corriere della Sera dopo la Liberazione.

Il primo non poteva che essere legato al Giorno della Memoria che cade oggi.

L’umorismo, se di umorismo si può parlare, si ritaglia una particina nel disegno con la caricatura di Mussolini mentre l’ebreo crocifisso, nudo, circonciso e rappresentato con il classico topos del grosso naso adunco, tanto da parere anche lui caricaturato, è invece la rappresentazione che ne dà il nazi-fascismo perché chi ha occhi per vedere capisca che il razzismo trasfigura sempre le sue vittime per renderle per prima cosa esteticamente brutte e poi facilmente identificabili.