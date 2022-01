L VENTRILOCOMICO…Ridere come se non ci fosse un domani!

Spettacolo fuori dal tempo e, proprio per questo, sempre attuale, in auge, perfetto per il pubblico di ogni età, perché trasversale, familiare, sa di buono, con gli ingredienti ben dosati seguendo la ricetta di una volta, imprecisato tempo nel quale non era necessario chi, dove e come, ma l’utilizzo di un linguaggio che arrivasse a tutti, senza ostacoli, vincoli, perché tutti ne potessero godere appieno divertendosi in modo semplice e genuino! Il Ventrilocomico è lui ma, in realtà siamo noi, ciascuno di noi, ignari portatori di una comunicazione sempre più scarsa, latente, temuta, apparentemente soppiantata dal tecnologico a oltranza, ma mai come ora necessaria, desiderata, per ristabilire gli equilibri perduti dei quali non potremmo fare a meno...e allora la risata spontanea, l’interazione con gli spettatori, il dialogo, diventeranno veicoli indispensabili per arrivare alla “sala dei comandi”, riprendendo discorsi e percorsi interrotti che arrivano dritti al cuore!. Dante Cigarini è un professionista con trentennale esperienza con serate realizzate nei contesti più diversi lungo tutta la penisola, senza dimenticare le molteplici apparizioni televisive nazionali, da Italia’s Got talent a Eccezionale veramente e altre ancora.

Lo spettacolo previsto domenica 6 febbraio 2022 alle ore 17 è consigliato alle famiglie in quanto l’artista ha pensato questa replica modellando gli interventi in base ad un pubblico di famiglie e bambini, che saranno conquistati in pochi istanti con l’arte del mestierante, colui che, senza esitazioni, indossa gli abiti del cuoco e sforna piatti prelibati, sapendo perfettamente cosa piace loro, grazie alla lunghissima esperienza nelle “cucine di tutt’Italia”.

Si invitano gli spettatori a leggere, prima di recarsi a teatro, il Regolamento di accesso al Teatro Splendor, scaricabile sul sito regionale www.regione.vda.it al link https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx

Il Teatro aprirà indicativamente 45 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori devono presentarsi muniti di Super green pass, di un documento di identità valido e con mascherina Ffp2 che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Teatro e durante lo spettacolo.

I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dello spettacolo, al botteghino del Teatro dalle ore 13.30.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti MIX ROSSO e MIX BLU.

Biglietto unico € 10,00

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria della Saison culturelle e sul sito www.ticketone.it fino a esaurimento posti.

BIGLIETTERIA

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Telefono 0165 32778

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2021/2022 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino