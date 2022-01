IL POUSSA CAFE @TELEVIDEO FAKE@ DISPACCIO DEL 28 GENNAIO

Mi permetto di segnalare alcuni limiti, per non definirli un altro modo, di Televideo:

1) definire milanese Federica Brignone è errato in quanto abita vive in Valle d’Aosta e tutti i media la definiscono valdostana.

2) definire Innerhofer trentino è scOrretto in quanto sud tirolese o alto atesino

3) lo sci di fondo ha pari dignità degli altri sport e non deve essere relegato al 299.

4) lo sci merita una iù completa e maggior informazione: basta copiare il televideo svizzero della TSR così come le informazioni sul tennis. Copiare quando non si ha tempo per dare una informazione più completa è molto semplice e facile.

Mi permetto di segnalare queste anomalie nella speranza che chi pui possa intervenire per supplire a questi limiti e dare un servizio migliore e più completo agli utenti.

La ringrazio per l’attenzione Francesco Stevenin Valle d’Aosta