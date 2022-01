LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... SIGNORI SI NASCE

L’ultimo rapporto Oxfam ci dice che in Italia il 5% dei benestanti possiede la stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% della popolazione.

E il Sole24ore ha scritto che la pandemia ha raddoppiato i patrimoni dei più ricchi e trascinato nella povertà milioni di persone nel mondo. Come commentare se non con l’amaro umorismo di Marcello Marchesi che, nel 1962 in “Essere o benessere”, così compitava:



BEAU GESTE



Brindò

al bilancio della Società.

Gridò

“Hip hip hurrah!”

Poi,

con un gesto da gran signore

che non dimenticherò mai,

levò alto un bicchiere

di sudore

dei suoi operai.