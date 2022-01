Controlli green pass da parte dei carabinieri

Nella prima metà del mese di gennaio 2022, i Carabinieri sciatori della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent-Chatillon(AO), presenti quotidianamente sulle piste e presso gli impianti di risalita dei comprensori sciistici del Cervino e del Monte Rosa.

Hanno effettuato il verificato il possesso del Green-Pass e il rispetto dei requisiti previsti contro i contagi da Covid-19 da parte di circa 11.000 sciatori italiani e stranieri, contravvenzionandone 19 e conducendo, insieme al personale di sicurezza sulle piste, 137 interventi a favore di utenti delle piste rimasti coinvolti in incidenti.

Inoltre, l’attività di vigilanza dei Carabinieri sciatori in servizio sulle piste del Plan Maison, appartenenti alla Stazione Carabinieri di Breuil Cervinia (AO), ha consentito loro, in data 14 gennaio 2022, di segnalare al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta un cittadino straniero 32enne, poiché trovato in possesso di circa 3 gr di marijuana, parte della quale stava consumando in un attimo di pausa dall’attività sciistica.