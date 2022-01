Le rapport des activités de FMS est en ligne

Créée en 2002, avec un accord entre la Région Val d'Aoste, la Commune de Courmayeur, le Secours Alpin Val d'Aoste et l'Union valdôtaine des Guides de Haute Montagne, la Fondation est devenue au fil des années un important point de référence pour les thématiques de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Il représente une réalité très active dans une logique de réseau transfrontalier alpin et international.

Au cours des prochaines années, indique le rapport, les yeux de la Fondation se concentreront sur la surveillance opérationnelle des glaciers ; sur la recherche et l'application de technologies innovantes en haute montagne ; sur la mise en place informatique du cadastre des glaciers de la Région; sur l'expérimentation d'une stratégie de communication et d'information sur les réseaux sociaux concernant les risques et la sécurité en montagne et enfin sur l'activation d'un parcours de formations destiné aux jeunes, pour les rapprocher des métiers de la montagne par la création de nouveaux emplois, et des nouveaux diplômés, pour les initier aux techniques de surveillance du territoire.(Dire)