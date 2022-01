Mano pesante per chi non rispetta le norme anti covid

In Valle d'Aosta sono state 6.335 le persone controllate dalle forze dell'ordine per il rispetto della normativa su mascherine e green pass, nella settimana tra lunedì 10 e domenica 16 gennaio. Sette di queste sono state multate per non aver indossato la mascherina; tre per per aver violato le norme sul possesso del Green pass rafforzato. Sono stati invece 487 i controlli effettuati sulle attività e gli esercizi commerciali del territorio regionale: due di questi sono stati sanzionati perché non rispettavano le misure anticontagio.