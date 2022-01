IL POUSSA CAFE @GRANDE ILLUSIONE@ DISPACCIO DEL 17 GENNAIO

La grande illusione di Berlusconi e la disperata ricerca dei 505 voti (non ancora) perduti Il Cavaliere fa chiamate tattiche ai parlamentari affinché scrivano il suo nome sulla scheda. La probabilità di essere eletto alla quarta votazione è come quella di fare tredici al Totocalcio. Salvini e Meloni per ora giurano fedeltà, ma pensano già a come sfruttare un possibile flop del leader di Forza Italia. (MARIO LAVIA)