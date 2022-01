IL POUSSA CAFE @DAVID SASSOLI@ DISPACCIO DEL 15 GENNAIO

Il residente empatico sempre dalla parte degli ultimi. Il giornalista e politico ha affrontato il suo mandato con determinazione, come ricordano a Linkiesta i tanti eurodeputati e colleghi che hanno lavorato con lui. Lascia in eredità conquiste significative nella storia dell’integrazione comunitaria. E un monito: «La democrazia e la libertà non vengono dati una volta e per sempre» (VINCENZO ALBANESE)