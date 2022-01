LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... SULL'IMPRESENTABILE

L’Impresentabile

Sono sicuro (ma sto facendo anche un antico gesto apotropaico) che non succederà. Ma se dovesse essere eletto Presidente della Repubblica l’Impresentabile, giuro, entro in clandestinità e mi dedico alla guerriglia satirica per ogni giorno di quel che resta della mia vita o della vita dell’Impresentabile. Disegnerò sui muri il presidenziale pisello con pompetta, gli restituirò le corna fatte in fotografie ufficiali e ogni volgarità vomitata a far irridere l’Italia.

Spero che molti colleghi vorranno seguirmi. Ne conosco alcuni che sanno maneggiare i loro pennarelli mille volte meglio di quanto sapessero fare i Tupamaros con i kalashnikov. Se non lo seppellirà una risata lo farà il ridicolo. Ho anche già preso contatti con gli amici di Charlie Hebdo per una copertina amuse-bouche. Non aspettano altro e poi sono belli caldi, allenandosi ogni settimana su Macron.