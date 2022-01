IL POUSSA CAFE @NORME&SENTIMENTI@ DISPACCIO DEL 14 GENNAIO

Vedo che la delegazione Valdostana, già minuscola di per sè, parte con il piede sbagliato: la politica, invece che unire, divide e di mezzo ci vanno gli interessi della Vallée che perde potere contrattuale. Un minimo di sentimento comune non guasterebbe anche perchè abbiamo una norma di attuazione da fare approvare per salvare la CVA. (GFF)