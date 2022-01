IL POUSSA CAFE @GRAND HOTEL PARINI@ DISPACCIO DEL 13 GENNAIO

I dati sono inequivocabili: la grande maggioranza dei ricoverati è composta da chi ancora non ha aderito alla campagna vaccinale. Più che mai, ora, la vaccinazione è un dovere civico: l’immunizzazione protegge dalle forme più gravi della malattia, quelle che portano in ospedale e che quindi mettono in difficoltà anche chi deve accedere al sistema sanitario per altre patologie o per altri percorsi. (Erik Lavevaz)

Insomma numerosi no o free vax quando non manifestano soggiornano al Grand Hotel Parini a spese della comunità occupando posti ai malati cronici o con altre patologie. (anvi)