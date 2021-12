A Courmayeur in sicurezza: la località apre un centro tamponi

Courmayeur accoglie gli sciatori con tanta neve, tanto sole, piste perfettamente battute e una nuova soluzione per tutti coloro che necessitano di fare un tampone Covid 19. Quella ai piedi del Monte Bianco è infatti una delle poche stazioni sciistiche della Valle d’Aosta che si è dotata di uno speciale centro tamponi aperto a tutti, grazie alla collaborazione tra la Farmacia Monte Bianco e Medical Desk. Sarà infatti possibile testare la propria negatività al Covid-19 presso il Courmayeur Sport Center, in via dello Stadio 2 a Dolonne.

Il tampone rapido si prenota direttamente online tramite il sito di Medical Desk, facilmente accessibile anche via Qr Code. L’obiettivo è evitare inutili code e assembramenti presso la farmacia di Courmayeur, agevolando una procedura importante per chi desidera vivere la località e tutte le possibilità che offre. Sarà sufficiente, a prenotazione avvenuta, recarsi presso la struttura di Dolonne per fare il test. Una novità che ribadisce la grande attenzione che Courmayeur presta all’aspetto della sicurezza, garantendo a tutti un inverno fatto di sport e divertimento sulle piste e non solo.