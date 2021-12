LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA PRESIDENZIALE di Almor e Mellana

DISEGNI ZODIACALI

La totalità dei giornali cosiddetti progressisti si è, fortunatamente, schierata a favore della vaccinazione e, per farlo, ha, fortunatamente, sposato le tesi degli esperti (chiamarli tutti scienziati mi pare eccessivo) che per studi, esperienza e mestiere si occupano del settore, dileggiando e sottolineando negativamente le tesi no-vax, dei virologi fai-da-te e dei complottisti.

Magnifico.

Allora per quale motivo gli stessi giornali continuano a pubblicare gli oroscopi?

Eppure è assodato (www.cicap.org) che l’oroscopo non ha nessuna base scientifica, come pure è per la cartomanzia, i fondi di caffè, la lettura della mano, ecc.

E’ assodato da fior i esperti (anche loro non li chiamo scienziati) che ci mettono la faccia gratuitamente.

Questo sì che è un caso nel quale possiamo ben dire che pecunia non olet (ovvero anche i gonzi comprano i giornali e leggono avidamente il loro oroscopo) ma olet però la coerenza.