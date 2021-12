Teatrogiocovita presenta «SONIA E ALFREDO»

Sonia e Alfredo chi sono? Alfredo, buffo e strano uccello, non ha più una casa: cerca un luogo dove stare, chiede in giro ma tutti hanno le loro buone ragioni per dirgli di no. Sonia vive sola in una casa in fondo al bosco, dalla quale non si allontana mai. Un giorno Alfredo si ferma davanti alla sua porta e si mette ad aspettare. Sonia è turbata, ma poi, vinta dalla curiosità, decide di avvicinarsi e di accogliere Alfredo. L’amicizia tra i due nasce da un semplice atto di gentilezza. Però, un mattino Alfredo non c’è più. E Sonia trova il coraggio di allontanarsi dalla sua casa per andare a cercarlo.

Lo spettacolo parla di quel che succede quando si sperimenta l’esclusione e la solitudine, di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico, di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro. Grazie alle figure del teatro d’ombre e ai due attori, Sonia e Alfredo si caricano di vita e diventano personaggi capaci di farsi interpreti, con gesti elementari e toccante sobrietà, dei grandi temi della vita.

Dall’opera di Catherine Pineur Con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari Adattamento teatrale Enrica Carini e Fabrizio Montecchi Regia e scene Fabrizio Montecchi Aiuto regia Tiziano Ferrari Sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari (dai disegni di Catherine Pineur) Musiche Paolo Codognola Costumi Tania Fedeli Disegno luci Anna Adorno Coproduzione MAL - Maison des Arts du Léman (Thonon - Évian).