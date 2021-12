LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellan

Estremamente interessante è notare come in questo ultimo periodo (dizione volutamente generica) siano stati sdoganati in pubblicità i problemi “interni”, che a volte diventano “esterni”, delle persone.



Mi riferisco in particolare alle costipazioni intestinali e al loro contrario per arrivare, ultimamente, alle puzzette (peti, scoregge se preferite).

Era dai tempi di Dante (“ed elli avea del cul fatto trombetta.” - Inferno, XXI, 136-139) che non pervenivano più a simile notorietà e non si sa se pensare che questo sia un nuovo rinascimento o un ulteriore imbarbarimento.



Ma forse sono troppo suscettibile e non mi sono reso conto di come già, da tempo, sappiamo bene come i calciatori si soffino il naso e scaracchino in campo. Per il controllo antidoping delle urine credo che vedremo la minzione in diretta tra non molto.