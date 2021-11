L’Errance de l’Hippocampe de Jean-Michel D’Hoop

L’hippocampe est une partie du cerveau localisée dans le lobe temporal, dans chaque hémisphère. C’est l’endroit du cerveau où se greffent les souvenirs et le sens de l’orientation. Si le cerveau subit des lésions à cet endroit-là, il instaure chez l’accidenté une situation d’errance de la mémoire.

La mémoire est profondément intime : la façon dont chaque être humain dispose de ses souvenirs lui est propre et subjective. Chaque fois qu’un souvenir est rappelé à notre mémoire, celui-ci se transforme en fonction de notre présent et de notre façon d’appréhender le réel.

De même que lorsque deux personnes qui, à priori, ont partagé un fait commun, sont amenées à s’en remémorer, elles le restituent généralement selon deux versions différentes…

Dès lors, nous pouvons nous demander : que reste-t-il de « vrai » dans un souvenir ?

Le théâtre semble être l’endroit idéal pour aborder le sujet puisque l’essence de la pratique théâtrale est d’interroger le réel.

La compagnie Point Zéro travaille depuis longtemps la relation entre l’acteur vivant et la marionnette. Elle ne fait pas du théâtre de marionnette mais bien avec des marionnettes.

L’acteur et la marionnette dialoguent, se parlent, se complètent et se jouent de la frontière entre le vivant et le non vivant.

Spectacle qui unit le théâtre, la musique, la danse et le mouvement, où marionnettes et masques amplifient le langage scénique, L’Errance de l’Hippocampe explore les zones fragiles, profondes et secrètes de la mémoire et travaille sur l’endroit trouble où elle rejoint l’onirisme. Une invitation à s’engager sur un chemin visuel, sensitif et émotionnel ; à se forger son image personnelle de l’invisible ; à découvrir d’autres prismes du réel.

Vidéo : https://vimeo.com/manage/<wbr></wbr>videos/616916919

