Salvati dalla strada e pronti a divenire i vostri più fedeli amici

Dall'Associazione Amici per 1 Pelo

ARCON, bellissimo cuccioletto di 9 mesi arriva dalla Franciacome "regalo" per una signora di 86 anni che ovviamentenon riesce a gestirlo.

GARCON é di taglia media, tenero e vivace come tutti i cuccioli.Si trova a Varazze SV , è in regola con tutti i vaccini, è sano edesidera trovare una famiglia con cui crescere sereno eamato.Per informazioni e adozione Benito Falzone 339 3359073.

VEGA, MIRA ed ERCOLE sono tre bellissimi cuccioli di 2/3 mesi abbandonati dentro una scatola sotto la pioggia battente per le strade di Caserta. Un cucciolo purtroppo è stato trovato morto poco vicino annegato in un torrente....loro si sono salvati e sono arrivati qui da noi.Sono una futura taglia media contenuta entro i 15/18kg pelo semilungo nero focato. Ercole ha le zampine marroni, mentre le due femmine hanno una macchia bianca sotto il petto. Hanno fatto il primo vaccino e sono stati svermati. Sono microcippati e in salute. Socievoli, coccoloni e vivaci come tutti i cuccioli. Cerchiamo per loro una casa calda e accogliente e se con giardino no per farli dormire fuori ma solo parte integrante della famiglia. Per le femmine è richiesto certificato che attesti la sterilizzazione entro gli otto mesi. Si trovano in pensione in Piemonte. Sono adottabili in tutto il Piemonte e Lombardia con seri controlli. Per adozione Sabrina 3398380232 (anche messaggi whatsapp).

MICKY e' una taglia media. Buono e socievole, si lascia tranquillamente accarezzare. Simil molossino, due anni circa. Si affida vaccinato e chippato ovunque ci sia amore. Si trova attualmente in provincia di Palermo. Per adottarlo scriveteci via whatsapp al: 328 2256879 oppure via mail a: unacucciaperte@gmail.com .