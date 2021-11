LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellan

Come da copione dopo che il Comitato Etico delle Marche ha accolto, con paletti precisi, l’istanza di un cittadino di poter decidere della propria vita ormai diventata insopportabile, si è riunito in fretta e furia il Comitato Bisbetico, in varie sfumature di nero abbigliato, e ha, sostanzialmente, affermato :” Balle! Ognuno deve sopportare il proprio inferno perché … lo vogliamo noi!”.