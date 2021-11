“Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesselring

Nella loro antica casa di Brooklyn vivono le sorelle Brewster, Abby e Marta, due attempate signorine molto benvolute nel quartiere per le loro opere di beneficenza e di carità. Con loro abita un nipote demente, Teddy, convinto di essere il Presidente Roosevelt. Siamo nel 1941, e le notizie della guerra che si combatte oltreoceano giungono in America attutite e lontane.

A casa Brewster la vita scorre tranquilla, anche se il vezzo di Teddy di annunciare proclami ad ogni ora del giorno e della notte suonando la tromba suscita qualche lamentela tra i vicini.

Quando Mortimer Brewster, l’altro nipote delle due anziane donne, impenitente scapolo e scanzonato critico teatrale, torna a casa per annunciare il suo matrimonio, scopre un cadavere nascosto in una cassapanca. E non sarà l’unica sorpresa…

Arsenico e vecchi merletti è un testo difficilmente classificabile: non è una parodia, il genere horror non viene sbeffeggiato, non è una pochade, gli eventi e la trama non lo consentono. La sua originalità sta nell’essere costruito sull’effetto straniante di ridere con soave leggerezza dello spaventevole senza burlarsene, ma scoprendone l’inatteso lato comico.

Geppy Gleijeses quando, nel 1992, conosce l’opera, è colto da un innamoramento assoluto per il testo e dall’urgenza di realizzarne uno spettacolo tanto che “ebbi - racconta - la sfacciataggine di proporre a Mario Monicelli la regia dello spettacolo. Mi disse di sì subito, senza esitazioni”. Fu la prima regia teatrale di Monicelli.

