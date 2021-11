CORSO DI LATTE ART: CONFCOMMERCIO FIPE VDA PUNTA SEMPRE PIU’ ALL’ALTA FORMAZIONE

In data 22 novembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 si è tenuta una formazione esclusiva gratuita e riservata ai nostri associati: una worksession di 3 ore dedicata alla latte art. Il corso era a cura di due docenti d’eccellenza affermate e ricercate nel settore ovvero la campionessa mondiale di Latte Art Manuela Fensore e la campionessa nazionale Carmen Clemente.

La formazione dei 30 iscritti all’Academy si è focalizzata sulla formazione teorica e pratica con interventi face to face attivi e dinamici monitorati direttamente dalle due campionesse.

Il Presidente Confcommercio Fipe VdA Graziano Dominidiato commenta – “l’ottimo riscontro di tale importante incontro rappresenta un costante impegno che Confcommercio Fipe VdA dedica all’alta formazione. L’obiettivo – conclude Dominidiato - è riuscire a puntare all’eccellenza proponendo corsi attuali e con formatori di altissimo livello”.

Visto il successo e l’importante lista d’attesa abbiamo fissato altri due appuntamenti con le due campionesse indiscusse della Latte Art. In data 11 gennaio 2022 abbiamo previsto una work session gratuita per i nostri associati a Courmayeur. Il 12 gennaio 2022 invece rianimeremo la piazza di Aosta per il secondo face to face di Latte Art nel capoluogo aostano.

Questi appuntamenti rappresentano per tutti i pubblici esercenti e ristoratori della Valle un’occasione concreta per puntare alla formazione vista come chiave fondamentale per il successo dell’azienda. Per info ed iscrizioni alle prossime formazioni sarà sufficiente contattare gli uffici di Confcommercio Fipe VdA ai recapiti: 0165.40004 oppure 366.5942478.