Il Poussa Café |

IL POUSSA CAFE @SELFIE CRIMINALE@ DISPACCIO DEL 22 NOVEMBRE

Nell'articolo possono essere presenti messaggi pubblicitari perché la rubrica quotidiana del pomeriggio può essere sponsorizzata o sostenuta da inserzionisti. Il Poussa Café di oggi è offero dal Bistrot de La Gare Piazza Manzetti, 3, 11100 Aosta

Con voi quindicenni, noi adulti siamo come dei fidanzati stronzi Care ragazzine, proprio come chi vi malmena ma vi dice che vi vuole bene, prima vi abbiamo dato uno strumento che vi consente di controllare perpetuamente la vostra immagine, e poi vi abbiamo detto «Siete belle come siete!». E invece Bella Hadid che piange in primo piano su Instagram sarà sempre più attraente di voi con il più fotogenico dei sorrisi. E potete costantemente verificare questa tragica verità sul vostro stesso Instagram (GIULIA SONCINI)

ascova