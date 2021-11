Quattro zampe piemontesi in cerca di affetto

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).

Numerosi amici a quattro zampe (e non solo) di ogni età, taglia, razza e indole ci attendono per fare amicizia. Sognano adozioni amorevoli e responsabili. Tra loro, segnaliamo con affetto: il favoloso, maestoso Max, uno splendido meticcio di taglia grande, incrocio tra rottweiler e dogo, maschio. Classe2007, fu adottato nel 2014 ed è tornato in struttura dal 2020. E' dolcissimo, sano, simpatico. Chiedete di lui a Franca: cell. 335 421007.





Rocky, favoloso rottweiler, classe 2011, in ottima salute. E' in struttura dal 2012. Cerchiamo per lui una famiglia affettuosa e affidabile con un bel giardino. Parlatene con Claudia, cell. 338 9093431.





Il mitico Cagliostro, un bel gattone, classe 2014, in struttura dal 2016. Magnifico esemplare a pelo lungo. Chiedete di lui a Luigina: cell. 340 9093431.





Dal Rifugio di Cavour, Via Barrata 34.





Sognano riuscite adozioni: la bellissima Bea, bianca e nera, taglia media, tenerissima con chiunque. Classe 2020.

L'irrinunciabile Edgar, di taglia media\piccola, irresistibile in quanto a simpatia e vivacità. Classe 2021.





Juve, meraviglioso gattone bianco e nero, nonno fiero e indipendente, segretamente pronto ad arrendersi alle gioie del focolare.

Per informazioni e adozioni, cercate Davino Fazia: cell. 339 4566332.





Dal Canile di Bibiana (To). Via Campiglione 12





Sognano romantiche adozioni natalizie (e non solo !!) sette favolosi cuccioli, meticci, futura taglia media, stupendi: Bacca, Rosmarino, Timo, Ginepro, Vaniglia, Lavanda, Canapa. Tre cavalieri e quattro damigelle. Tutti da coccolare.

Un dolcissimo Nonnino, meticcio di taglia piccola, trovato in piazza a Lusernetta (To). Spaventato dalla nuova realtà, soffre molto. Si cerca per lui la famiglia d'origine. O un nuovo nucleo disponibile a coccolarlo.

Per adozioni e informazioni: te. 0121 590540.

Una elegantissima micetta tricolore. Chiedete di lei ad Anna: 3393378525.

...