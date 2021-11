LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellan

Per quello che ho capito è un posto che non c’è ma Dunque tra non molto ci ritroveremo tutti sul metaverso. Non so esattamente cosa sia ma ne posso parlare a lungo, d’altra parte è pieno di idioti che si credono virologi e parlano di Covid.Per quello che ho capito è un posto che non c’è ma

c’è (come l’isola di Peter Pan) e dove ci sarà il metalavoro, con un metastipendio (non fate battute sullo stipendio a metà), una metapensione a 58 anni ( o prima a scelta) e una metafelicità garantita.

Poi va via la corrente elettrica e ti rendi finalmente conto che non hai un metacontatore e le bollette, e tutto il resto devi pagarli tu… se avessi un lavoro e uno stipendio. Per la pensione ci si rivede a 70 anni.