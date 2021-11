TG Confcommercio Vda GIOVEDI 18 novembre 2021

Eccoci con l'appuntamento settimanale con le notizie dal mondo imprenditoriale!



Argomenti trattati:



👉Alpifidi nel 2022 apre al credito diretto alle aziende

👉 Protocollo di intesa tra Confcommercio VdA e la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta

👉Fondo Perduto perequativo: come funziona?

👉Undici Milioni di euro di contributi straordinari alle imprese turistiche

👉Approvato in Giunta il bonus per titolari di partita iva con fatturato inferiore a 10 mila

👉Bando per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle attività di Saint- Christophe

👉Voucher per acquisto di prodotti agroalimentari - proroga al 22 novembre 2021



☎️ 016540004

📲366.5942478

📨commerciale@ascomvda.it



