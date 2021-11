CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Attività di Pizzeria al taglio in vendita ad Aosta

Ad Aosta, nelle immediate vicinanze del centro storico e in una zona comoda anche per raggiungere il locale in auto, VENDESI attività di pizzeria al taglio ben avviata da anni. L’attività viene venduta comprensiva di arredo, attrezzature e 2 autocarri (Fiat Panda) per il servizio di pizza a domicilio. Il locale, recentemente ristrutturato, è composto da una saletta per la clientela con circa 12 posti, un laboratorio, deposito con cantina e bagno con spogliatoio. Basse spese condominiali. € 55.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it