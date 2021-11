LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellan

Ma siamo sicuri che essere nelle mani di qualcuno sia la cosa giusta?

A mano armata, avere la mano pesante, avere le mani legate, calcare la mano, con le mani nel sacco, dare una mano e prendere un braccio, svelto di mano, Mattarella ha detto che ci lascia il paese in ottime mani e speriamo che non siano quelle di Donnarumma in nazionale.Ma siamo sicuri che essere nelle mani di qualcuno sia la cosa giusta?A mano armata, avere la mano pesante, avere le mani legate, calcare la mano, con le mani nel sacco, dare una mano e prendere un braccio, svelto di mano,

fare la mano morta, mani di pastafrolla, mano di ferro in guanto di velluto, lavarsene le mani, mettere la mano sul fuoco, mettersi le mani nei capelli, mordersi le mani, restare a mani vuote, venire alle mani, starsene con le mani in mano…

Ci sono troppe variabili possibili con le mani. E se ci lasciasse invece per delle ottime coscienze?