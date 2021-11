MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 10° tappa (Nus - Roisan)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Cammino Balteo - 10° tappa (Nus - Roisan)

Tappa con notevole sviluppo ma senza grandi dislivelli.

Si passa nei pressi del castello di Quart seguendo successivamente alcuni ru, in particolare il Ru Pompillard ci condurrà sino a Roisan.

Lungo il percorso si potrà apprezzare lo straordinario ponte-acquedotto medievale del Grand-Arvou, in località Chiou di Porossan. Un capolavoro di ingegneria idraulica medievale fatto costruire per volontà di Enrico di Quart, prevosto della Cattedrale di Aosta, tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo.

Bella la vista su Aosta e sull'inizio della Valle del Gran San Bernardo.

Più in quota, se si decide di dedicare una giornata, è molto panoramico l'itinerario alla Croce di Fana. https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/croce-di-fana/51

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 525 m

Dislivello negativo: 200 m

Lunghezza: 18.500 m

Tempo di percorrenza: 5h 10'