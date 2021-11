PROGETTO “SOSTEGNO A PICCOLI OPERATORI ECONOMICI IN SEVERA DIFFICOLTA’ ECONOMICA”

L’esplosione della crisi pandemica nel 2020 e il perdurare dell’emergenza sanitaria, sociale e economica, con le conseguenti restrizioni e chiusure delle attività commerciali, ha posto la Valle d’Aosta in una condizione di stallo con momenti di chiusure/aperture a intermittenza che hanno creato un forte stress all’economia e alle numerose attività che operano sul territorio.

Questo contesto complesso e imprevedibile ha determinato in alcuni casi serie difficoltà nella gestione degli affari con ripercussioni sui bilanci delle famiglie dei titolari di piccole attività economiche.

Confcommercio VdA riconoscendo l’importanza del ruolo svolto dai piccoli esercenti come elemento importante della nostra comunità ha ritenuto opportuno un dialogo con la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta al fine di individuare risorse e modalità per supportare quelle realtà maggiormente colpite dalla pandemia.

Le risorse a disposizione si attestano su un ammontare complessivo di euro 40.000,00 a valere sul Fondo Emergenza Coronavirus VdA, messo a disposizione e gestite dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta. Confcommercio VdA erogherà tale somma attraverso un bando di finanziamento. Il contributo massimo per ogni singola richiesta non potrà in ogni caso eccedere la cifra di 2.500 € (duemilacinquecento euro). Il sussidio sarà versato da Confcommercio VdA direttamente al proprietario del’immobile locato in cui l’esercente svolge la propria attività commerciale. La selezione delle candidature avverrà da parte di una commissione nominata ad hoc dalla Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e da un componente commissione individuato e selezionato da Confcommercio VdA.

Rientrano tra i beneficiari tutti i titolari di attività, assieme al proprio nucleo famigliare, che hanno subito delle sospensioni e delle riduzioni di orario di lavoro a seguito alla pandemia tali da causare evidenti problemi di introiti per fare fronte alle spese legate alla propria attività. In particolare si vuole andare a sostenere quelle piccole attività, i cosiddetti “negozi di vicinato”, facenti capo al Codice ATECO 47 (salvo specifiche esclusioni che potranno essere indicate nel bando) e che segnalano una comprovata situazione di difficoltà di pagamento dei canoni di locazione.

