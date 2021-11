BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI DI SAINT – CHRISTOPHE

Comune di Saint- Christophe intende sostenere le attività economiche, commerciali, turistico – ricettive ed artigianali, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia e dai provvedimenti di chiusura imposti per contenere la diffusione del Covid-19.

Il contributo concesso nella forma del fondo perduto verrà determinato in ragione del numero delle aziende aventi diritto e verrà calcolato in proporzione alla perdita di fatturato registrata nell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019. Per poter beneficiare del contributo, la variazione in diminuzione del fatturato dovrà essere maggiore o uguale al 20%.

Per le aziende che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019 o laddove non sia possibile effettuare il raffronto tra il fatturato 2019 e 2020, il contributo sarà calcolato sulla media della perdita di fatturato dei richiedenti.

Clicca qui per visionare l’avviso pubblico contributi a fondo perduto attività economiche

Clicca qui per scaricare l’allegato A

Clicca qui per scaricare l’allegato B