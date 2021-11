Adozione del cuore Posta in arrivo

e sua sorella!!!!Sono state infatti dimenticate ed abbandonate in uno scantinato dove sono riuscite a malapena a sfamarsi. Scheletriche e spaventate sono state trovate e portate in canile, INDIA e' stata adottata!!!!!

ISA anche se amata e stimolata necessita con urgenza una famiglia che le adotta velocemente per evitare che la vita da canile diventi per lei l'unico esempio di vita "normale" visto che prima di questa c'era solo il buio. Ha bisogno di trovare persone calme e tranquille, disposte ad impegnarsi per recuperarle, con figli grandi, magari già in possesso di un cane adulto di buon carattere che le aiuti nel periodo di adattamento, che non abbiano fretta e che siano disposte in un primo momento a gestire il cane unicamente in casa con uscite controllate.

Ha circa 4 anni si è ancora in tempo per convincerla a pensare che il mondo è fatto si di scale....ma non portano sempre e solo verso il buio di una cantina. Si trova in provincia di Torino, al Canile di Chivasso Per Informazioni Sonia 331 678 54 94 340 244 51 48