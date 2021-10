Leo in attesa

Leo è un bellissimo e raro esemplare di pastore tedesco nero. E' stato trovato abbandonato dentro un pozzo circa 1 anno fa a Caserta.

Per fortuna un angelo è passato da quelle parti, lo ha visto e messo in salvo. Le volontarie si sono prese cura di lui finchè non è stato pronto per partire e arrivare qui da noi in Piemonte in cerca di una bella famiglia.

Leo ha solo 2 anni, è regolarmente vaccinato, microcippato, test malattie infettive negativi.

Va d'accordo con tutti i cani, è un vero coccolone con le persone, anzi diciamo che è molto molto affettuoso e adora il contatto umano.

Cerchiamo per lui una famiglia che lo renda parte integrante della famiglia, quindi no box e no solo per tenerlo in giardino.

Leo si merita il meglio e noi glielo troveremo.

Si trova in pensione in Piemonte ma adottabile in tutto il nord italia con seri controlli.