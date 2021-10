In memoria di Pasqualina 'Lina' Agostino

“Quando Dio mi vorrà ringraziatelo che mi ha lasciato con voi fino a questa età e non piangete e soffrite per me, ve lo chiedo con il cuore". Mamma Lina.

La famiglia Avati ringrazia di cuore quanti si sono stretti nel cordoglio per la scomparsa dell'amata mamma, nonna, zia e soprattutto donna incomparabile e devota Pasqualina 'Lina' Agostino (21-02-1936/21-10-2021) ved. Avati.

Donna forte e operosa, nella sua vita Lina Agostino ha manifestato sempre amore, accoglienza e vicinanza non solo verso i suoi familiari ma verso tutti quanti l'hanno conosciuta e hanno potuto godere della sua compagnia, delle sue preghiere e buoni consigli e della sua genuina cucina e dei suoi simpatici scaldacollo in lana da lei creati e donati con sincera generosità, così come le piccole ma significative donazioni ai bimbi del Terzo Mondo.

Un ringraziamento particolare al dottor Gianpiero Leone e a tutto lo staff del reparto Cardiologia-UTIC dell'Ospedale Parini di Aosta per l'umanità, l'empatia e la professionalità dimostrate.

Lina sarà ricordata ancora nella Santa Messa di settima sabato 30 ottobre alle ore 18,30 nella Chiesa di Saint-Martin de Corléans (la cosiddetta Pagoda) ad Aosta e nella Santa Messa in suffragio sabato 20 novembre alle ore 18,30 sempre alla Chiesa di Saint-Martin de Corléans.