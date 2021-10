LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Giusto o sbagliato che sia, non voglio qui entrare nel dibattito, mi limito ad una osservazione. Le nostre vecchie e care corna con le quali Vittorio Gassman ne “Il sorpasso”, e tutti noi, informavamo gli altri Con una certa ciclicità vi è chi si lamenta di uno sgradevole e sgradito uso di termini anglofoni che potrebbero essere sostituiti da analoghi termini italiani. Da molte parti si chiede di fare come in Francia ove dal 1994 è vietato usare anglicismi quando vi siano parole in francese che abbiano lo stesso significato.Giusto o sbagliato che sia, non voglio qui entrare nel dibattito, mi limito ad una osservazione. Le nostre vecchie e care corna con le quali Vittorio Gassman nee tutti noi, informavamo gli altri

automobilisti che le loro mogli non erano moralmente eccepibili

non sono più di moda sostituite da un anglicismo: il dito medio.

Perché nessuno propone di vietarlo e di tornare alle nostre vecchie e care usanze? Non dimentichiamoci che da noi anche l’arbitro era sempre cornuto.