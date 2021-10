LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Il Governo voleva che tutti gli italiani si vaccinassero? Allora doveva dire che dava il vaccino gratis agli extracomunitari, anche a quelli senza permesso di soggiorno, e solo a pagamento agli italiani.

Il giorno dopo ci sarebbero state furibonde manifestazioni contro il Governo guidate da Forza Nuova e da chi ha sempre detto “Prima gli italiani!”.

Il Governo avrebbe immediatamente ceduto e così tutti si sarebbero vaccinati, anche quelli che oggi L’idea non è mia ma di mia cugina Paola.Il Governo voleva che tutti gli italiani si vaccinassero? Allora doveva dire che dava il vaccino gratis agli extracomunitari, anche a quelli senza permesso di soggiorno, e solo a pagamento agli italiani.Il giorno dopo ci sarebbero state furibonde manifestazioni contro il Governo guidate da Forza Nuova e da chi ha sempre detto “Prima gli italiani!”.Il Governo avrebbe immediatamente ceduto e così tutti si sarebbero vaccinati, anche quelli che oggi

fanno i No Vax.

Avremmo raggiunto l’immunità di gregge dal Covid in meno di sei mesi.

Per raggiungere l’immunità di gregge dalla idiozia chiederò a mia cugina se le è venuta qualche altra buona idea.

P.S.

Non è che io non creda alla svolta green, ma bisognerà fare molta attenzione a chi ne fa solo una questione di immagine ...