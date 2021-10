MONTAGNA VDA: L'anello del Col Lazouney (Gaby)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello del Col Lazouney (Gaby)

Questa escursione permette di raggiungere il colle di Lazouney che, tramite il bellissimo vallone del Loo, conduce a Gressoney-Saint-Jean ed il Colle della Mologna Grande che invece conduce nel Biellese.

Le piccole baite che si trovano lungo tutto il tracciato sono il segno di come si è riusciti a vivere in un ambiente molto aspro.

Due piccoli laghi rendono più piacevole il percorso.

Niel, unico villaggio Walser del comune di Gaby, conserva molti fabbricati che testimoniano la grande capacità di costruire dei muratori di Gaby.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

http://www.montagnavda.it/a.images.php?id=2123