Quattro zampe piemontesi in cerca di casa

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).

Tantissimi amici a quattro zampe (e non solo) attendono con ansia umani affidabili pronti a coccolarli, accoglierli, adottarli a distanza o direttamente. Tra loro, segnaliamo con affetto: l'adorabile Nonna Fuffa, allegra e socievole, dolcissima, classe 2009, in struttura dall'aprile 2021. Taglia media, in ottima salute. Parlate di lei con Franca, cell. 335 421007. Il bellissimo Paco, delizioso incrocio pinscher, taglia piccola, sano, classe 2007. Chiedete di lui a Claudia, cell 338 3837404. Sogna sempre soffici divani accoglienti, il mitico Giosuè, fantastico gattone bianco e rosso, classe 2016, sano. Parlate di lui a Luigina, cell. 340 9093431.