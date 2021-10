LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Riciclo una mia vignetta del 2013, quando Enrico Letta venne nominato Presidente del Consiglio.É tornata di attualità, cosa rara per le vignette satiriche che solitamente muoiono insieme alla fine dell’avvenimento che le ha fatte generare.Ma ogni regola ha le sue eccezioni e questo vale anche per la satira soprattutto quando, quelli come me, in gioventù giuravano che non sarebbero morti democristiani.Non solo non fummo profeti attendibili ma ora ringraziamo la sorte che ci ha dato i democristiani e confidiamo in loro perché non ci tocchi di morire figli