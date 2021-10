LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana (copia 1)

Fino al giorno prima dicevano che il voto amministrativo è sentito in I due involontari attori principali di questi giorni, Morisi e Lucano, voi credete che spariranno con le elezioni e invece vi sbagliate. Qualunque sarà il risultato troverete fini analisti che vi diranno che questo ha vinto e questo ha perso perché Morisi, perché Lucano hanno o non hanno fatto la differenza.Fino al giorno prima dicevano che il voto amministrativo è sentito in

modo diverso da quello nazionale e quindi avvenimenti che non hanno rilevanza locale non dovrebbero fare la differenza. Ma questa è la storia di sempre. Dopo che le cose sono accadute trovi sempre qualcuno che ti spiega perché sono accadute così. Prima non te lo dicono. Mi viene da dire allora che quelli che fanno gli oroscopi hanno molto più coraggio di certi analisti.