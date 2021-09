LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Alcuni mi hanno chiesto come facciamo Almor e io a fare le vignette a doppia firma. Semplice.

Almor mi manda via wathsapp le vignette come le vedete qui e io cerco di trovare dei personaggi che si adattino alla battuta ma che siano anche graficamente originali.

E’ un pò come le barzellette che se sono belle e chi le racconta è bravo a raccontarle funzionano meglio.

Certamente è il testo quello che conta di più nelle vignette, che di solito sono legate al contingente, perché si confronta con le opinioni che i lettori si sono già fatti per conto proprio sullo stesso argomento.

E il gioco è quello di cercare di sorprendere leggendo gli avvenimenti da una angolazione insolita.

Quanto sopra, me ne rendo conto, non è una informazione fondamentale ma per una volta volevo parlare bene di qualcuno e, non so perché, ma le prime persone che mi sono venute in mente sono state Almor e io.