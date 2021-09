MONTAGNA VDA: L'anello del Rifugio Barbustel (Champdepraz)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

L'anello del Rifugio Barbustel (Champdepraz)

Il Parco regionale del Mont Avic è sicuramente uno dei luoghi più belli della Valle d'Aosta.

In estate molto verde tra boschi e laghi, se effettuato a fine settembre - inizio ottobre, quando l'ambiente è più solitario ed i larici diventano gialli, è ancora più affascinante.

L'ambiente della parte superiore ci fa vivere il Canada in Valle d'Aosta.

La prima parte dell'itinerario attraversa la più grande foresta di pino uncinato della Valle d'Aosta.

Al termine della salita è situato il rifugio Barbustel che può fornire un buon pasto.

La discesa avviene sull'altro versante della valle visitando altri laghi e soprattutto le torbiere che ospitano una delle poche piante carnivore di montagna, (la pianta insettivora Drosera rotundifolia).

Merita una visita anche il Centro visitatori del Parco di Covarey.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

https://www.montagnavda.it/mappe-escursioni-gite/rifugio-barbustel/12