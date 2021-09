Selezionata l'eccellenza Podium Engineering di Pont-Saint-Martin selezionata

Il primo appuntamento, dedicato al tema Innovazione e R&S, si svolto ieri in live streaming alle 17:30, ed era accessibile dal sito di Gruppo Intesa Sanpaolo, che riporta anche il programma dettagliato dell’edizione 2021: https://group.intesasanpaolo.<wbr></wbr>com/it/sezione-editoriale/<wbr></wbr>eventi-progetti/tutti-i-<wbr></wbr>progetti/economia/imprese-<wbr></wbr>vincenti.

Tra le 14 imprese eccellenti coinvolte nell’incontro di ieri, anche la valdostana Podium Engineering S.r.l. di Pont-Saint-Martin, azienda organizzata attorno a tre linee di business: Automotive Engineering, Battery Systems e Motorsport (sito web: https://www.podium-tech.com/ --- di seguito alcune informazioni utili).

Podium Advanced Technologies è attiva con tre linee di Business dedicate all’Automotive, in cui progetta e realizza vetture e sottosistemi, e-Mobility in cui sviluppa pacchi batterie per il mondo dell’auto, della nautica e del ferroviario e del Motorsport in cui gestisce programmi sportivi internazionali. L’azienda negli ultimi sei esercizi ha evidenziato una crescita significativa e continua (CAGR > 60%). Fra i principali clienti ci sono Scuderia Cameron Glickenhaus, Automobili Pininfarina, Audi, Ducati, Ferretti Yacht, Hitachi Rail. Podium è stata nominata dal Financial Times tra le 1000 aziende europee in più rapida crescita per quattro anni consecutivi (dal 2018 al 2021).

STORIA AZIENDALE: Podium è stata fondata in Valle d’Aosta nel 2011 da tre giovani ingegneri, con l’idea di creare un gruppo ingegneristico capace di rispondere in modo altamente dinamico alle esigenze tecniche richieste nella progettazione e nella realizzazione di vetture da competizione e nei prototipi in genere. L’obiettivo era quello di creare un servizio di alta qualità in grado di fornire al cliente una singola interfaccia per attività che tipicamente sono fornite da diverse professionalità capitalizzando quindi le specifiche competenze di un organico altamente multidisciplinare.

FATTURATO 2020: 18 mln € di cui 75 % export

DIPENDENTI 2020: 40

PAESI DI ESPORTAZIONE: USA - Germania - Francia

INNOVAZIONE R&S: % fatturato mediamente destinato alla R&S ogni anno: 8 --- Certificazioni ottenute: ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001

La prima tappa del digital tour dedicata alle PMI italiane ‘vincenti’ grazie a investimenti e strategie in Innovazione, Ricerca e Sviluppo: Adria Med (Pescara), Ausonia (Trapani), Bonetti Costruzioni Meccaniche (Cremona), Dimar (Modena), Dirello (Bari), Elettrolaser (Verona), IBIX (Ravenna), ICMA (Milano), Lithos (Venezia), Mastelli (Imperia), MDB (Chieti), Podium Engineering (Aosta), SIAP+Micros (Treviso) e Stim (Latina).

Imprese Vincenti nasce dalla convinzione che le PMI abbiano un ruolo centrale per il benessere, la tenuta sociale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Alle 264 aziende ‘vincenti’ accompagnate in percorsi di crescita e di sviluppo tra il 2019 e il 2020, si aggiungono quest’anno ulteriori 112 PMI: numeri che testimoniano l’apprezzamento del mondo imprenditoriale al programma di valorizzazione ‘Imprese Vincenti’, oltre all’intuizione e all’impegno nel tempo di Intesa Sanpaolo e dei Partner di progetto nel saper cogliere e valorizzare le energie positive di quel tessuto imprenditoriale sano che da sempre muove l’economia del Paese, i territori e il made in Italy. Un impegno che si consolida oggi alla luce della volontà di Intesa Sanpaolo nell’essere un punto di riferimento per la crescita sostenibile e inclusiva, mettendo a disposizione di famiglie ed imprese– nell’arco temporale del PNRR - 400 miliardi di euro di prestiti a medio e lungo termine come leva di rilancio dell’economia reale