Quattro zampe piemontesi in cerca di focolare amorevole

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta.

Tanti quattro zampe (cani, gatti e non solo) sognano di sistemarsi felicemente presso famiglie affettuose e affidabili. Tra loro, segnaliamo con affetto: il tenerissimo Jacomino, super meticcio di taglia piccola. Classe 2016, in struttura dal 2020. E' sano e di buon carattere. Compagno ideale per chiunque. Chiedete di lui a Franca: cell. 335 421007.