CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa bifamiliare in vendita a Gignod, fraz. La Ressaz

A Gignod, in fraz. La Ressaz, zona residenziale tranquilla e immersa in uno splendido paesaggio montano, VENDESI graziosa villa bifamiliare esposta a Sud-Est-Ovest e circondata da un'area verde di proprietà molto ben curata. L'abitazione si sviluppa su due livelli ed è composta da soggiorno con sala da pranzo, cucina abitabile, bagno di servizio e suggestiva veranda in vetro con affaccio sull'esterno. Al piano superiore ci sono il disimpegno, la camera matrimoniale con cabina armadio, la seconda camera, il bagno con doccia e vasca idromassaggio e una soleggiata terrazza. Nel piano seminterrato sono presenti la lavanderia, un garage per 2 auto, depositi e un grande locale che può essere adibito a studio, taverna o palestra. All'esterno cortile con i posti auto. € 378.000,00

